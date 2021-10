PRÉMONT, Raymond



À Lévis, le 22 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Raymond Prémont, époux de madame Murielle Beaudoin et de feu Madame Nicole Caron, fils de feu Anna Gosselin et de feu Paul Prémont. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances aule vendredi 29 octobre 2021, de 17 h à 21 h,, de 9 h à 11 h 45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Brigitte Moore), Pierre (Annie Giroux), Benoît, Martin (Kristine Bouchard) et Christine (Marco Montestruque); les enfants de son épouse Murielle: Bryan (Marie-Josée Breton), Mélissa (Étienne Thibault) et Sabrina; ses petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Beaudoin et Caron; le Groupe des Aquafolistes; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jean-Paul, feu Armand (feu Lola Bertand), feu Gaston (Lucille Montminy), feu Lucien, feu Roland (feu Henriette Paradis), feu Lucille, Jeannine (feu Laurent-Paul Boucher), feu Claude (Colette Perreault), Jacques (feu Jeanne Fortin) et d'Hélène (feu Marc Hamel). Sincères remerciements au personnel du CRIC et du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués et pour leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié en pneumologie, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, www.fhdl.ca.