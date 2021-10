GINGRAS, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 octobre 2021, à l'âge de 83 ans est décédé monsieur Roger Gingras époux de madame Claudette Dubuc. Il était le fils de feu Gérard Gingras et de feu Germaine Plante. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il laisse dans le deuil outre son épouse Claudette Dubuc, ses enfants: Guy (Nathalie Rhéaume), Dominique (Claude Gagné); ses petits-enfants: Marika, Andrew, Kelly-Anne; ses frères et sœurs: Lucille (feu Noël Carrier), feu Gérard (feu Thérèse Noël), feu Nazaire (feu Marcelle Demers), feu André (feu Thérèse Gingras), Benoit (feu Françoise Genest) (Jacqueline), feu Marcel (Marie-Paule Chaurest), Gustave (Colette Dubuc), feu Maurice (Dolorès Mailloux), Madeleine (feu Denise Paquet), Raymond (Nicole); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubuc: feu Raymond, Jean-Marc (Rollande Dubois), feu Rosaire (Jeannine Dubois), Laurette (feu Jean-Charles Bolduc), Raoul (Claire Carrier), Huguette (Pierre Côté), Lionel (Lucille Cayer), Lisette (Michel Dubois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la Résidence Le Riverain à Lotbinière, spécialement Marie-Hélène ainsi que tout le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.de 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.