Marc-Vincent Girard (photo), vice-président associé, Entreprises – Québec à la Banque Nationale, a accepté la présidence d’honneur du 47e cocktail-bénéfice au profit du Centre Durocher, qui se tiendra, en formule virtuelle, le mercredi 3 novembre, dès 18 h. Les dons amassés lors du cocktail 2020 ont entre autres permis d’offrir une semaine de relâche scolaire d’activités virtuelles et extérieures gratuites pour toute la famille, un programme estival à prix populaire, des activités jeunesse gratuites pour la session d’hiver et de printemps 2021, des activités familiales gratuites tous les samedis ainsi que des cadeaux aux enfants et leurs familles lors de la Fête de Noël. Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, un milieu de vie voué au mieux-être des résidents de la Basse-Ville de Québec depuis 1950. Si vous ne pouvez pas assister à l’événement virtuel, vous pouvez toujours faire un don : cocktail.centredurocher.org.

60 ans de mariage

Yvon Lachance, originaire de St-Pierre, île d’Orléans, et Lise Giroux, originaire de Courville, se sont mariés, il y a 60 ans, soit le 28 octobre 1961, à l’église de Courville. Yvon, qui a travaillé d’abord à la base militaire de Valcartier, mais surtout à la White Birch (Anglo Pulp, Reed, Daishowa, Stadacona à l’époque) fut aussi un grand sportif (gardien de but et receveur). Tout d’abord au hockey junior avec Gilles Tremblay pour le Victoria de Québec, il a aussi participé à plusieurs tournois de hockey internationaux, dont en France, en Tchécoslovaquie, au Japon, à Toronto et aux É.-U. Pour sa part, Lise, après un cours de secrétariat bilingue au Collège O’Sullivan, a travaillé pour une compagnie de transport maritime jusqu’à sa première grossesse, après quoi elle s’est consacrée à sa famille. Aujourd’hui, le couple d’octogénaires (83 et 82 ans) habite toujours la maison familiale, bâtie en 1965, où ils ont élevé leurs cinq enfants : Johanne, Nancy, Steve, Patrick et Dave. Yvon garde la forme en allant au gym quatre à cinq fois par semaine et adore le vélo de montagne. Félicitations pour vos noces de Diamant !

Vente aux enchères

La 29e Vente aux enchères d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de Lévis, qui pour une 2e année prend la forme d’un encan silencieux en ligne, se tient jusqu’au 7 novembre, 17 h. Cinquante peintures et sculptures d’artistes de notre région et quelques pièces de grands maîtres sont proposées. Miser sur l’une ou plusieurs d’entre elles est très facile en suivant le lien centrelouise-carrier.com. Organisée en partenariat avec la Chambre de commerce de Lévis, cette vente aux enchères, au profit des artistes et du Centre d’exposition Louise-Carrier, se déroule sous la présidence d’honneur de Pauline D’Amboise (photo), M.A., ASC, C. Dir., secrétaire générale et vice-présidente, Gouvernance et Développement durable, Desjardins.

En souvenir

Le 28 octobre 2018. Les Red Sox de Boston sont champions de la Série mondiale disposant en 5 matchs des Dodgers de Los Angeles. Un premier titre depuis 2013.

Anniversaires

Nathalie Langevin (photo), directrice générale et ventes, TVA Québec, et directrice générale des ventes, Journal de Québec... Joaquin Phoenix, acteur américain (Joker), 47 ans... Julia Roberts, actrice américaine, 54 ans... Bill Gates, informaticien et cofondateur de Microsoft, 66 ans... Pierre Boivin, homme d’affaires québécois, ex-président des Canadiens de Montréal, 68 ans... Louise Deschâtelets, comédienne et courriériste au Journal de Québec... Bernie Ecclestone, ex-grand patron de la formule 1, 91 ans.

Disparus

Le 28 octobre 2020 : Alain Rey (photo), 92 ans, linguiste, lexicographe français et rédacteur en chef des publications des éditions Le Robert jusqu'à sa mort. 2019 : Annick Alane, 95 ans, actrice française vue dans « Les Trois Frères », « Vipère au poing » et « Hibernatus »... 2018 : Philippe Gildas, 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision... 2016 : Simon Patenaude, 58 ans, président et chef de la direction par intérim de Loto-Québec... 2013 : Guy Massicotte, 83 ans, homme d’affaires (Guy Massicotte Sports, Piscine Citadelle, Club Piscine, propriétaire des Remparts au début des années 70... 2009 : Pauline Langevin, 64 ans, conseillère sortante au siège numéro 2 à la municipalité de Lac-Etchemin... 2008 : Clairette, 89 ans, pionnière des boîtes à chansons à Montréal... 1993 : Doris Lussier, 75 ans, comédien (Père Gédéon), philosophe et écrivain... 1949 : Ginette Neveu, 30 ans, violoniste de concert.