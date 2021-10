CH: enfin du succès à San Jose?

Déjà pris dans un bourbier dont ils peinent à s’extirper, le Canadien de Montréal aura à résoudre jeudi une énigme à laquelle il n'a aucune réponse depuis plusieurs années : les Sharks de San Jose.

La formation californienne a le numéro du Tricolore, ayant remporté les 10 confrontations entre les deux clubs. La dernière victoire a été d’ailleurs sans équivoque : un gain de 5 à 0 devant une foule clairsemée au Centre Bell le 19 octobre. Toutefois, la domination des Requins face au Tricolore est particulièrement frappante sur ses eaux.

Effectivement, le dernier triomphe des Glorieux à San Jose remonte au 23 novembre 1999. Par la suite, ils ont subi la défaite à leurs 12 visites suivantes, se contentant d’un seul point au classement. La plus récente partie du Canadien sur la glace des Sharks s’est conclue par un échec de 5 à 2 le 7 mars 2019 dans un duel au cours duquel le gardien Antti Niemi avait particulièrement mal paru.

Et les choses ne se sont guère améliorées depuis, car le CH a une misèrable fiche de 1-6-0 depuis le début de la saison. De leur côté, les Sharks ont amassé huit points sur une possibilité de 12.

De lointains souvenirs

Pour revenir à ce soir du 23 novembre 1999, c’est José Théodore qui était devant la cage des vainqueurs. Il avait effectué 26 arrêts pour aider les siens à l’emporter 3 à 2 en prolongation. Le défenseur Craig Rivet avait inscrit le but décisif aux dépens de sa future organisation avec 1 min 20 s à écouler au temps supplémentaire, déjouant le vétéran Mike Vernon sur des aides de feu Sergei Zholtok et d’Eric Weinrich.

Dans les rangs du Tricolore, on retrouvait entre autres Mike Ribeiro, Shayne Corson, Francis Bouillon et Patrick Poulin, sans oublier Trevor Linden, Scott Lachance et l’obscur Miroslav Guren.

Du côté des favoris locaux, Vincent Damphousse avait affronté son ancienne formation. Un jeune Patrick Marleau avait été tenu en échec en pratiquement 17 minutes de jeu. Les ex-Nordiques Owen Nolan et Mike Ricci étaient également en uniforme, tout comme le futur Canadien Nicklas Sundstrom.

Cette saison-là, Alain Vigneault dirigeait la Sainte-Flanelle qui avait manqué les séries éliminatoires de peu avec 35 victoires et 83 points au total.

Pas de changement à la formation du CH

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, attaquera le match de jeudi soir, face aux Sharks de San Jose, avec une formation identique à celle qui a subi un revers de 5 à 1, mardi contre le Kraken de Seattle.

Seul Jake Evans ne s’est pas entraîné avec le groupe, jeudi, puisqu’il a dû subir quelques traitements. C’est toujours Cédric Paquette qui le remplaçait au centre du quatrième trio, tandis qu’Adam Brooks était employé comme 13e attaquant.

«On préfère la stabilité et en tant que joueur, tu dois la mériter. C’est probablement un message du groupe d’entraîneurs et c’est ce que nous devons faire, a commenté Brendan Gallagher après l’entraînement. C’est à nous, les joueurs, de faire mieux. On veut bâtir la chimie avec nos compagnons de trio.»

Jake Allen obtiendra un sixième départ consécutif devant la cage du Tricolore. Le gardien néo-brunswickois était d’ailleurs d’office lorsque le CH a subi un cuisant revers de 5 à 0 devant ces mêmes Sharks, le 19 octobre.

«C’est encore dans la tête des gars. En tout cas, dans la mienne, c’est très frais, a avoué Paquette. On n’a vraiment pas bien joué ce match-là. On ne peut pas faire pire contre eux. On s’en souvient et on veut venger notre défaite.»

Lors de ce match, Erik Karlsson et Timo Meier avaient tous les deux accumulé trois points. Pour sa part, le joueur de première année Jonathan Dahlen avait inscrit un doublé.

Un sentiment d’urgence

À San Jose, le Bleu-Blanc-Rouge n’a pas gagné depuis le 23 novembre 1999. Ce sont ainsi 12 défaites consécutives pour Montréal lors de leurs visites chez les Requins.

«C’est un amphithéâtre où nous n’avons pas connu de succès depuis longtemps. Ce serait un bon moment pour amasser quelques points», a reconnu Gallagher.

Une victoire ferait le plus grand bien à toute l’organisation. Le Canadien a retrouvé ses mauvaises habitudes contre le Kraken, après un encourageant gain de 6 à 1 sur les Red Wings de Detroit.

«On n’utilise jamais ces mots, mais il y a un sentiment d’urgence, a calmement déclaré Gallagher. Nous comprenons dans quel trou nous sommes tombés, nous savons à quel point les équipes sont bonnes dans cette ligue.»

Voici la formation à l'entraînement

Attaquants:

Drouin-Dvorak-Anderson

Hoffman-Suzuki-Gallagher

Toffoli-Perreault-Caufield

Lehkonen-Paquette-Armia

Brooks

Défenseurs:

Chiarot-Petry

Romanov-Savard

Niku-Kulak

Wideman

Gardiens:

Allen

Montembeault

