Cinq films à voir en Abitibi

Après avoir dû présenter une édition plus modeste l’an passé en raison des contraintes sanitaires, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT) fera un pas de plus vers un retour à la normale cette année en célébrant son 40e anniversaire avec une « programmation très équilibrée », selon les dires de son président et cofondateur, Jacques Matte. Plus de 100 films, dont une vingtaine de longs métrages, sont au menu. En voici cinq à ne pas manquer.

Tout s’est bien passé

Photo courtoisie

Le FCIAT a réalisé un bon coup en présentant la première québécoise de ce nouveau film du cinéaste français François Ozon (Grâce à Dieu) qui se penche sur le sujet délicat de l’aide médicale à mourir. Adapté du roman du même titre d’Emmanuèle Bernheim, Tout s’est bien passé met en scène un vieil homme qui demande à sa fille (Sophie Marceau) de l’aider à mourir. Le film est présenté en ouverture du festival, samedi soir.

Le pouvoir du chien

Photo courtoisie

Après le public montréalais au Festival du nouveau cinéma il y a quelques semaines, ce sera au tour des cinéphiles de l’Abitibi de découvrir le superbe nouveau film de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion (La leçon de piano). Western adapté du roman du même titre de Thomas Savage, Le pouvoir du chien sera présenté en clôture du FCIAT, le 4 novembre.

La vie devant moi

Photo courtoisie

Dans ce documentaire réalisé par Simon C. Vaillancourt, l’animateur et comédien André Robitaille est allé à la rencontre d’adolescents qui se battent contre le cancer. « C’est un très beau film, très touchant. On est très contents de le présenter en première mondiale », a souligné Jacques Matte.

Mourir en vie

Photo courtoisie

Le comédien Benoît Brière signe sa première réalisation au cinéma avec ce court métrage écrit par le pédiatre Jean-François Chicoine et mettant en vedette Marcel Sabourin dans la peau d’un octogénaire souffrant qui décide d’en finir avec la vie.

Souterrain

Photo courtoisie

Toujours très fidèle envers les cinéastes de la région, le FCIAT présentera samedi après-midi une séance gratuite de Souterrain, second long métrage de la réalisatrice Sophie Dupuis, une fille du coin. Drame psychologique se déroulant dans l’univers des mines en Abitibi, Souterrain a récolté les prix Iris du meilleur scénario et du meilleur acteur de soutien (Théodore Pellerin) au dernier Gala Québec Cinéma.

► Le 40e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se déroule du 30 octobre au 4 novembre à Rouyn-Noranda.