Coderre: «Un vote pour Balarama est un vote pour Plante»

Alors que les résultats des sondages sont extrêmement serrés, Denis Coderre estime que la division du vote pourrait favoriser la mairesse sortante.

• À lire aussi: Denis Coderre veut lutter contre les cônes orange

«Un vote pour Balarama [Holness] est un vote pour Valérie Plante», a clamé Denis Coderre, chef d’Ensemble Montréal, lors d’un point de presse en marge du débat présenté sur les ondes de CBC jeudi soir.

Il réagissait au sondage Léger-Le Journal-Montreal Gazette» publié jeudi matin, qui le plaçait à égalité avec Mme Plante, cheffe de Projet Montréal, avec pour chacun 36% des intentions de vote. Selon ce même sondage, M. Holness, chef de Mouvement Montréal, nuirait à M. Coderre auprès de l’électorat anglophone et récolterait 12% des voix de la métropole.

«On ne peut pas se permettre d’avoir quatre autres années de Projet Montréal», a ajouté M. Coderre, estimant que la population souhaite un changement et qu’il est le mieux placé pour le lui offrir. Il s’est inquiété, à ce propos, qu’une division du vote ne mène qu’à une réélection de la mairesse sortante.

Tant pour lui que pour Mme Plante, le principal défi sera de convaincre les électeurs de se rendre aux urnes pour qu’ils puissent avoir une chance de se démarquer.

«J’ai confiance, parce que la machine est bien huilée, on a des bénévoles, le financement va bien, et on sent qu’on a beaucoup de soutien de la population. Le défi, c’est que ce désir-là se matérialise [lors des élections]», a confié la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, en marge d’une conférence de presse jeudi matin.

Mme Plante espère se démarquer grâce à son plan pour l’habitation, qu’elle considère comme sa promesse phare dans cette élection. Elle croit aussi que son parti est le mieux placé en matière d’environnement.

«Pour nous, le fait qu’on soit à égalité, c’est une motivation, a-t-elle révélé. Même quand les sondages nous mettent premier, il ne faut pas prendre ça pour acquis.»

Pour sa part, M. Coderre insiste davantage sur la sécurité et sur le désir de changement des Montréalais, estimant que son équipe a davantage d’expérience et de compétences. Il se dit également «très très heureux» de la campagne qu’il a menée et de l’implication de ses candidats.

«Si on veut avoir une ville qui nous ressemble, peu importe pour qui vous voulez voter, allez le faire, et ce sera à nous de gagner votre confiance», a-t-il insisté.

Troisième dans les intentions de vote, Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal, a recueilli 12% d’appuis dans ce dernier sondage Léger. Il s’agit d’une remontée pour lui, alors qu’il récoltait précédemment 5% des intentions de vote.

«On voit un vent de fraîcheur qui s’enligne vers Mouvement Montréal. Ça parle de notre résilience: on a eu des critiques, des coups de couteau dans le dos, et nous sommes déterminés», a-t-il indiqué, faisant référence aux nombreuses controverses qui ont entaché son parti dans les dernières semaines.

Il avait d’ailleurs encore sur le cœur son exclusion du débat organisé par Radio-Canada, qui ne l’avait pas invité. «Ça sent le racisme systémique», a-t-il dénoncé à ce propos.

M. Holness était néanmoins satisfait de sa performance au débat en anglais, estimant qu’il a pu se faire remarquer, et que ses appuis devraient augmenter.

«Je crois que les électeurs devraient avoir le droit à de l’honnêteté, et d’avoir un aperçu de l’historique des candidats. Pour nous, c’était important que l’on comprenne leur bilan», a-t-il expliqué au terme de la soirée.

Les élections auront lieu le 7 novembre prochain. Le vote par anticipation se tiendra pour sa part dès samedi.