COVID-19: une troisième dose pour tous en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a annoncé jeudi qu’elle allait de l’avant avec l’injection d’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à l’ensemble de la population.

Une décision surprenante, estime la pharmacienne Diane Lamarre.

«On a des données qui nous montrent que vraiment, pour l’instant, cinq à sept mois après la deuxième dose, on a encore 80% de protection contre l’infection et 90% de protection contre les hospitalisations et la maladie grave», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

Néanmoins, les autorités de la Colombie-Britannique ont précisé qu’elles vont commencer avec les personnes vulnérables, souligne Diane Lamarre.

