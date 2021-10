Cybersécurité et du Numérique: Éric Caire présente un projet de loi pour créer son ministère

Québec compte mener une lutte féroce aux cybermenaces en créant un ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Le projet de loi a été déposé et s'il est adopté, le député de La Peltrie, Éric Caire, deviendra le leader d’un budget de plus de 4 milliards $.

• À lire aussi: L’éducation numérique des jeunes est primordiale, plaide le ministre Caire

Ce nouveau ministère entend «proposer au gouvernement des mesures en vue d’accroitre l’efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec», a affirmé l’actuel ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire.

Plusieurs pouvoirs

Le projet de loi 6 déposé jeudi matin à L’Assemblée nationale confie au nouveau ministère les fonctions du président du Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles, soit une somme de plus de 4 G$, selon les récents budgets.

Éric Caire en deviendra d'ailleurs le ministre officiel, soutiennent des sources gouvernementales.

Un sous-ministre de la Cybersécurité et du Numérique agira à titre de dirigeant principal de l’information.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI...