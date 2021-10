PAQUIN, Roméo



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roméo Paquin, époux de dame Jeannine Gauthier. Il était le fils de feu dame Emérentia Mathieu et feu monsieur Laurent Paquin. Natif de Saint-Gilbert, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine; ses filles: Linda (Jacques Tremblay) et Hélène (Marc Lagacé); ses grandes petites-filles: Léo Janne (Romain Réjasse) et Marie Odile (Emin Youssef); ses sœurs et frères: feu Jules (feu Rita Jacob), Julienne (feu Maurice Sauvageau), Robert (Noëlla Toutant), Gisèle (feu Vincent Trottier), feu Jeannette (Réjean Gauthier), Réjean (feu Loraine Sénéchal), Nicole (Gérard Therrien), Gemma (Robert Germain), Michel (Louise Keachie), France et Denis (Jacinthe Jolette); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Gauthier: feu Thérèse (Gilbert Matte), Réjean (feu Jeannette Paquin), feu Denise (feu Maxime Marcotte), feu Raymond, feu Normand, feu France, Gilles, Louise (Jacques Gariépy), Yvon (Claire Savard), Pierre (feu Jocelyne Savard), Lorraine, Claire (Simon Genest), Daniel (Odette Plante), Donald (Mona Côté), Sylvie (Michel Hardy) et Lina (feu Claude Laframboise); ainsi que ses nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca