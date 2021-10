LALIBERTÉ, Raymond



À la maison de soins palliatifs La Maison d'Hélène de Montmagny, le 16 octobre 2021, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Raymond Laliberté, époux de feu dame Thérèse L'Heureux. Il était le fils de feu monsieur Albert Laliberté et de feu dame Anna Dumas. Il résidait à St-Charles-de-Bellechasse et autrefois de St-Henri-de-Lévis. Il était le père de feu Clément, Lucie (Germain Godbout), Léandre (Sylvie Ouellet) et Hélène (DEni Mainguy); le grand-père de Julie Godbout (Philippe), Valérie Godbout (Olivier), Frédéric Laliberté, Pascale Laliberté (Marie-Michelle), Jean-Simon Laliberté (Keassy), Camille Laliberté, Luc-André Laliberté (Pamella) et l'arrière-grand-père d'Océane, Noah, Maxym, Charlie et Thomas. Il était le frère de feu Raoul, feu Antoinette (feu Paul-Aimé Royer), feu Lucienne (feu Grégoire Tanguay), feu Antonio, feu Yvonne (feu Charles Laroche), feu Madeleine (feu Paul-Émile Turcotte), feu Albertine (feu Roch Laliberté), Aurore (feu François Pouliot) et de feu Lucien (Lorraine Blouin). De la famille L'Heureux, il était le beau-frère de feu Marie-Anne (feu Pierre Allen), feu Juliette (feu Émile Lemieux), feu Marie-Jeanne (feu Léopold Pouliot), feu Joseph-Édouard (feu Doris Clouston), feu Rita (feu Joseph-Arthur Pouliot), feu Gemma (feu Hervé Delisle), feu Marcel (feu Germaine Turcotte), feu Raymond (Jeannette L'Heureux), feu Lauréat (Laurette Allen) et feu Zéphirin (Florence Blouin). Il était le parrain de Marie- Thérèse Delisle, Gaétane L'Heureux et Odette L'Heureux. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, compagnons et compagnes de la résidence Charles Couillard et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraireà compter de 8 h 30.Sincères remerciements au personnel de la maison de soins palliatifs La Maison d'Hélène de Montmagny, au personnel la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, à l'équipe du CLSC de St-Lazare-de-Bellechasse, au Dre Anne-Sophie Bouffard ainsi qu'aux intervenants de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs La Maison d'Hélène Fondation La Maison d'Hélène ou à un autre organisme de votre choix.