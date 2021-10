GERMAIN, Louis



Au CHSLD Limoilou, Québec, le 26 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Louis Germain, fils de feu monsieur Louis-Charles Germain et de feu madame Albertine Morissette. Il demeurait à Québec, autrefois à Donnacona.et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Monsieur Germain était le frère et le beau-frère de Huguette (Tony Turmaine), Florence (feu Raymond Hardy), feu Marcelle (Wilfrid Moisan), feu Martin (feu Cécile Raymond), feu Roger (Monique Gignac), Danielle (Denis Lapointe), Françoise (Jean-Yves De Serres), Yvon (Lucie Godbout), Diane (Joe Frias), feu Solange. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du CHSLD Limoilou pour leur humanisme, dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org