POULIN, Jeanne



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 18 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeanne Poulin, épouse de feu monsieur Raymond Lévesque fille de feu Joseph Odilon Poulin et de feu madame Rosia Paré. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal Levesque (Gérard Gingras); ses deux petits-fils: Tommy Rancourt (Nathalie Perreault) et Keven Rancourt (Camille Magnan-Lemelin); sa sœur Carmelle Poulin (feu Jean-Paul Turgeon); son ami de cœur Jean-Guy Bion, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses deux enfants: feu Joëlle et feu Dany. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 683-8666.