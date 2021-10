BOUCHER, Hélène Kirouac



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Hélène Kirouac survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 octobre 2021, à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Roger Boucher et la fille de feu dame Alexina Dubé et feu monsieur Édouard Kirouac. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon et Céline (Jean-Claude Fillion); ses petits-enfants: Steve Fillion, Lidyann Fillion, Frédérique Giguère (Steven Morasse), Mégann Giguère (Éric Daigle) et Audrey Chavanel (Marc-André Vendette) et ses arrière-petits-enfants: Charlie Kelly qu'elle a eu la chance de rencontrer avant de nous quitter, Louis Morasse, Ludovic, Mathis et Liam. Elle laisse également dans le deuil une nièce qui a été particulièrement présente dans sa vie Florence Talbot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s sans oublier la belle-famille Boucher. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Armand, Thérèse, Yvette, Jeanne-d'Arc, Lucie, Robert, Léopold, Gonzague, Laurette et Charlotte. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence Les Jardins du Manoir ainsi que celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.