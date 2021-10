David La Rue joue de prudence et renonce à la Coupe du monde

Toujours ennuyé par une blessure au dos subie lors des nationaux à Calgary il y a deux semaines, David La Rue a décidé de se retirer des deux premières étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste.

Qualifié pour les quatre étapes de la Coupe du monde en vertu de sa 4e place aux 1500 m, La Rue ne se retire pas de gaieté de cœur, mais il préfère jouer de prudence afin d’être rétabli lors des Essais olympiques qui auront lieu du 27 au 31 décembre au Centre de glaces à Québec.

« Je suis de retour sur la glace depuis quelques jours et je sens une amélioration certaine, mais ce n’est pas parfait et je ne veux pas prendre de risque, a-t-il résumé. Je veux m’assurer d’être prêt pour les sélections olympiques alors qu’au moins une place sur 1000 m et 1500 m sera encore ouverte pour Pékin. Je suis en paix avec ma décision. »

Même s’il se retire des étapes de Tomaszow en Pologne qui se déroulera du 12 au 14 novembre et de Stavanger en Norvège qui prendra l’affiche du 19 au 21, La Rue se garde une porte ouverte pour les deux derniers rendez-vous de la Coupe du monde à Salt Lake City et à Calgary en décembre. Sa présence est toutefois loin d’être assurée.

Réhabilitation

« On va voir l’évolution de ma guérison et je garde la porte ouverte, mais je vais annuler s’il y a un risque, a-t-il souligné. En ratant les deux premières étapes, ça ne me donnerait rien pour le classement de participer aux dernières parce que je ne pourrais pas terminer parmi les huit premiers au classement mondial et ainsi obtenir ma sélection pour les Jeux. Ce n’est pas impossible que je participe seulement à la Coupe du monde de Calgary afin de prendre de l’expérience et de retrouver le stress d’une course. »

Victime d’une déchirure aux tendons de l’aine et de l’adducteur en mars 2020 à l’occasion du championnat mondial 2020 à Salt Lake City, La Rue a loupé la saison écourtée de 2021 en raison de la COVID-19 pour se consacrer à sa réhabilitation.

« Je pense que les deux blessures sont reliées, a souligné le champion canadien sur 1000 m en 2019. C’est dans la même région et les symptômes sont très semblables. J’ai un très bon suivi avec l’équipe médicale et je suis confiant que je puisse revenir en pleine forme dans les deux épreuves. Si on oublie ma blessure, je n’ai jamais été en aussi bonne forme physique. Ma concentration est à 100 pour cent sur ma réhabilitation. »

Depuis cette semaine, La Rue enfile de nouveau ses longues lames à raison de trois fois par semaine en plus de se farcir trois sessions de musculation. Dans l’éventualité où il renoncerait aussi aux deux dernières Coupes du monde, La Rue pourrait participer à quelques courses à Québec avant les Essais olympiques.