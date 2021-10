PRÉVOST, Laval



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2021, est décédé M. Laval Prévost, à l'aube de ses 89 ans. Il était le fils de feu Mme Alfreda Plante et de feu M. Achille Prévost. Il demeurait à Lévis et autrefois à Longueuil. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Réal, feu Cécile, feu Gisèle, Lucille (Bertrand Fontaine), feu Gérard, feu Gilles, Irène (feu Louis-Philippe Lafontaine et feu Ludger Leclerc "Sénéchal"), Monique (feu Gérard Drolet) et feu Hélène. Il laisse également dans le deuil son ex-belle-soeur Mme Julienne Dubé ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un remerciement spécial à sa filleule Marie-Josée Leclerc pour son dévouement, sa disponibilité et son accompagnement durant les dernières années. Des remerciements spéciaux également au personnel du Manoir de l'Arbre Argenté pour les excellents soins reçus au cours des 6 dernières années ainsi qu'au personnel de l'urgence et du 8000 de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.