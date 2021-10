GINGRAS, Pierrette



À son domicile, le 11 octobre 2021, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Pierrette Gingras, épouse de feu monsieur Yvon Walsh. Elle était la fille de feu monsieur Simon Gingras et de feu dame Clothilde Moisan. Elle demeurait à St- Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h à 10h45.Suivra par la suite l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (André Lafontaine) et Katleen (Martin Hébert); ses petits-enfants: Simon (Émilie Gravel), Mathieu (Geneviève Rioux), Nathan et Justin; ses arrière-petits-enfants: Logan et Olivier; son frère: Roger (Denise Bédard); ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Gingras et Walsh; ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ainsi que ses nombreux amis qui étaient chers à son cœur. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Pauline, Rollande et Huguette qui l'ont précédée. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.