CARON, Pierre



De sa résidence à Saint-Eugène de L'Islet, le 14 octobre 2021 nous a quittés, à l'âge de 71 ans, monsieur Pierre Caron, conjoint de madame Christiane Cloutier-Couillard. Il était le fils de feu dame Gemma Anctil et de feu monsieur Jean-Charles Caron. Outre son épouse Christiane, il laisse dans la peine mais avec de merveilleux souvenirs ses filles : Dominique (Éric Dorval) et Anne-Marie (Vincent Bérubé); ses petits-enfants : Charlotte et Ludovik, ainsi que son frère Jocelyn (Suzanne Gendron). Pierre était le beau-frère de: Nicole (Julien Caron), Jean-Pierre (Lisette Pelletier), Serge (Sylvie Boulet) et Bertrand Couillard (Nathalie Lavoie). Sont aussi affectés par son départ ses filleul(e)s : Hélène Pelletier-Couillard, Carol-Ann Thibault et Cyril Caron, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, au médecin M. Renaud Asselin ainsi qu'à Mme Johanne Caron pour leur accompagnement bienveillant tout au long du parcours de Pierre vers la fin de sa vie. La famille exprime également une profonde reconnaissance envers les parents et ami(e)s pour leur soutien et leur dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.La famille soulignera le départ de Pierre en accueillant les gens qui souhaiteront transmettre leurs pensées de sympathie à la résidence funéraireà compter de 12h.