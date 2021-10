Il y a toutes sortes de jeunes comme il y a toutes sortes de vieux.

On tend cependant à associer l’audace, la provocation, le gauchisme à la jeunesse.

Le temps calmera ces jeunes, dit-on. Ils deviendront des « bourgeois », chantait Jacques Brel.

Regardons l’affaire de plus proche.

Rigides

À l’Université du Québec à Chicoutimi, des jeunes ont exigé et obtenu l’annulation d’un party reprenant la thématique mexicaine de la Fête des Morts sous prétexte d’« appropriation culturelle ».

Ces exemples sont maintenant innombrables.

Ces jeunes fanatiques s’imaginent sans doute qu’ils sont des « progressistes » à l’avant-garde de l’émancipation du genre humain.

Euh, non.

L’humoriste noir américain Chris Rock déclarait récemment qu’il avait cessé de faire des spectacles sur les campus universitaires parce qu’il trouvait que les jeunes étaient devenus... « trop conservateurs ».

L’audace intellectuelle, c’est en effet la largeur de vues. C’est accepter d’être provoqué par un humoriste, un livre, un film, un conférencier.

Or, de nos jours, un rien choque beaucoup de jeunes.

La plus petite blague sur un gros, un noir, un trans, un croyant quelconque, et ils s’empressent de grimper en haut des rideaux.

Vont-ils se contenter de ne pas assister à ce spectacle d’humour ? Non, ils demanderont son interdiction.

Vont-ils se contenter de ne pas lire ce livre qui contient des idées qu’ils désapprouvent ?

Non, ils demanderont son retrait et qu’on interdise à tous de le lire.

On caractérise souvent un conservateur en disant qu’il se cramponne à ses valeurs et qu’il aura du mal à supporter qu’on pense autrement que lui... comme tant de nos jeunes.

Voilà pourquoi Chris Rock, dont l’humour est grinçant et corrosif, n’a plus rien à foutre de ces jeunes.

Ils ont très souvent un code moral d’une extraordinaire étroitesse. Ne pas penser comme eux, c’est très mal.

Des « progressistes » ? Mon œil.

Ce n’est pas parce qu’on a les cheveux teints en vert et des anneaux dans le nez qu’on ne peut pas être aussi réactionnaire qu’un cardinal au Vatican.

La rigidité morale de ces jeunes dégage aussi une impression de force. Ils sont sûrs d’eux, non ?

Justement, non. C’est exactement le contraire.

Dans Crépuscule des idoles, publié en 1888, Nietzsche écrit : « Le besoin d’une foi puissante n’est pas la preuve d’une foi puissante, c’est plutôt le contraire. »

Pour le dire autrement, plus les gens se cramponnent à un dogme, plus ils montrent leur insécurité.

Ils s’y accrochent comme un homme tombé à la mer s’accroche à une bouée : parce qu’il craint de sombrer.

La personne confiante n’a pas besoin d’un dogme en béton armé.

Les fanatiques craignent le doute. Ils se construisent donc un système de défense fait de certitudes absolues.

Plus ils chialent, plus ils exigent de censurer ceci ou cela, plus ils étalent leur fragilité.

Grandir

Le sage, lui, n’a aucun mal avec le doute et le questionnement.

Il comprend même que ce sont les seules vraies manières de grandir.

Beaucoup de nos jeunes traversent un mauvais moment.