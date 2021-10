GAUVIN, Ginette Dufresne



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 13 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Ginette Dufresne, épouse de monsieur Emilien Gauvin, fille de feu monsieur Oscar Dufresne et de feu dame Rose-Anna Beaupré. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.de 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Emilien; ses fils : Sylvain (Nathalie Ouellet), Sébastien (Marie-Catherine Cusson) et sa fille : Karine (François Boutin); ses petits-enfants : Sébastien (Lydia Laliberté), Gabriel (Josiane Dinelle), Zachary (Anne-Sophie Hébert), Jade et Édouard; ses frères et sœurs : feu Paul-Henri (Eléonore Minier), feu Thérèse (feu Lucien Talbot), feu Cécile (feu Roger Sansfaçon), feu Jeannine (feu Roland Paradis), feu Gaston (feu Angèle Boucher), feu André (feu Denise Cayer), feu Armand (Mariette Rodrigue), feu Rosaire (feu Thérèse Laroche) et Laurette (Jean-Marc Landry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauvin : Louisette (Gilles Asselin), feu Richard (Raymonde Lépine), Fernand (Nicole Drolet), Liliane (feu Alphonse Dumas), Huguette, Jean-Jacques (Simone Cimon) et Brigitte (Alain Dufresne), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.