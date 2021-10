DION, Francine



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 17 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Francine Dion, conjointe de monsieur Jean-Claude Caron. Elle était la fille de feu dame Antoinette St-Hilaire et feu monsieur Jean-Baptiste Dion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Yvan, Micheline et Jean. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-Claude; son frère Marc (feu Micheline Drolet, feu Ghyslaine Julien); sa sœur Ginette; ses belles-sœurs: Irène Leclerc et Gisèle Masson (feu Georges Duplain); les frères et sœur de son conjoint: Jacqueline (Gaston Dufour), Jean-Yves et Errol (Lise Demers); sa fidèle amie de longue date Lyse Vézau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 3e étage du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél.: 418-687-6084.