BRETON-JULIEN, Jacqueline



Au CHSLD de Charlesbourg, le 15 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jacqueline Breton, épouse de feu monsieur Jean-Louis Julien. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratif. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles.Madame Breton laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Diane (Réjean Godbout), Michelle et Mario (Lucie Gignac); ses petits-enfants: Sylvain Giguère (Catherine Lemieux), Guillaume Julien, Marie-Luce Aubin (Steve Leduc), Christine Julien et Louis-David Aubin; ses arrière-petits-enfants: Louis-Félix et Rafaël Giguère, Mathis, Olivier et Benjamin Julien, Alexis et Logan Leduc; ses sœurs, frères et belles-sœurs: Pauline (feu Philippe Renaud), Bernadette, Jacques et Jean-Marc (feu Nicole Bédard), Yvette Gilbert (feu André Breton), Marianne Jean (feu Jean-Pierre Julien), Cécile Latulippe (feu Camille Julien); ses amis Monique et Maurice Paré; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués.