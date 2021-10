BOLDUC, Renée



Aucun mot ici-bas ne saurait décrire ce que tu étais pour nous, ni combien tu vas nous manquer.Entourée d'amour et des siens est décédée aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 12 octobre 2021, à l'âge de 68 ans, Mme Renée Bolduc, épouse de M. Jean-Claude Cloutier. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 30 octobre 2021 de 9h à 11h et de 12h30 à 14h.Elle laisse dans le deuil son époux: Jean-Claude Cloutier, ses enfants: François (Julie Ouellet) et Dominic (Patricia Therrien); ses petits-enfants: Juliette, Charlotte, Louis-Philip et Agathe; ses frères et sœurs: Suzanne (feu Jacques Nadeau, feu Georges Letellier), Micheline (Michel Crête), Céline (Régis Parent), Mario (Francine Larivière), feu Sylvie (Mario Labrie) et France (André Bêty); ses beaux-frères et belles-sœurs: Denis (Joanne Sauzède) et Clément. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie, ainsi que le Dr Yvan Mathieu pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/