GOSSELIN, Rose-Aimée, SBC



À Montréal, le 15 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée sœur Rose-Aimée Gosselin, SBC, membre de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal. Fille de feu Conrad Gosselin et de feu Leda St-Louis, elle était la sœur de Roger, André, Bertrand et Jean-Claude (R. Levasseur), décédés. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire (feu R. Pomerleau) et son conjoint Gaston Paradis, ainsi que ses neveux et nièces.Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Des dons à la Fondation "Les Œuvres Marie-Gérin-Lajoie inc." (665, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 1A5) seraient appréciés.