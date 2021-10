FALARDEAU, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 septembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Lucie Falardeau, épouse de monsieur Robert Roy. Elle était la fille de feu monsieur Lionel Falardeau et de feu dame Rolande Vézina. Native de Boischâtel, elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux (son ti-homme); sa petite chérie Molly; ses sœurs Lise Falardeau (Augustin Bourque) et feu Sylvie Falardeau. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-famille, Lise (feu Jacques Blanchette), Michel (Suzanne Lachance), Serge (Lilianne Blouin), Carole (Serge Frenette) et Danielle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, et de nombreux amis(es). Robert tient à remercier sa nièce Linda, pour avoir permis à Lucie de nous quitter sereinement et dans la dignité. Remerciemment spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.:418-683-8666www.cancer.ca