BANNON, Germain



Aux soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, le 9 octobre 2021, à l'âge de 93 ans et 9 mois est décédé monsieur Germain Bannon, époux de feu madame Solanges Pigeon, fils de feu monsieur Henri Bannon et feu dame Albertine Pilon. Il demeurait à Charlesbourg (Québec).Il laisse dans le deuil ses trois (3) fils : Daniel (Lucie Godbout), Benoît (Hélène Maheux), Yves (Renée Normand) et sa fille Anne (Pierre Bolduc); ses dix(10) petits-enfants : Alexandre, Catherine, Thierry, Joëlle, Geneviève, Maureen, Kathleen, Nicolas, Philippe et Jean-Sébastien ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil tous les neveux, nièces, cousins, cousines de la famille Bannon et tous les membres de la famille Pigeon et autres ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au :le samedi 30 octobre 2021, de 11 h 30 à 13 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles-Borromée avec la famille. Remerciements spéciaux à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC la Source Sud et particulièrement à mesdames Véronique Labrie et Annie Gagnon ainsi que le personnel des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour les soins extraordinaires prodigués à notre père lors de sa fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca