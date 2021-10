GOSSELIN, Yves



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Yves Gosselin, survenu à Québec le 19 octobre 2021, à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de Denise Simard, le fils de feu Julienne Laliberté et de feu Willie Gosselin. Il habitait à Québec.(Le stationnement est gratuit derrière l'édifice. Emprunter la rue des Jardins-Mérici pour accéder au stationnement des visiteurs.) L'inhumation des cendres de M. Gosselin se fera tout de suite après au cimetière St-Charles, 1460 boul. Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1N 3Y6, où la famille immédiate se réunira pour former un cortège qui se rendra au lieu de la mise en terre prévue à 12h30. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Manon Deslauriers) et Dominique (François Paris); ses petits-enfants : Emric Gosselin, Anthony Gosselin et Lilyrose Paris; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard; plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Amputés de guerre, 606 rue Cathcart, suite 530, Montréal (QC) H3C 4W6, téléphone : 514 398-0759.https://www.amputesdeguerre.ca/comment-donner/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.