BERNIER, Bibiane



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 25 octobre 2021, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Bibiane Bernier, épouse de monsieur René Benoit, fille de feu madame Emérentienne Malouin et de feu monsieur Jean-Baptiste Bernier. Elle demeurait à Charny.Une Liturgie sera célébrée en présence des cendres, à la Chapelle dule samedi 30 octobre 2021, de 9 h à 9 h 30.Elle laisse dans le deuil son époux René Benoit; ses enfants: Louise Benoit (Joseph O'Connor), Josée Benoit (Zahi Haidar), Nathalie Benoit (Daniel Pettigrew); ses petits-enfants: Michael O'Connor-True, Gabrielle Haidar, Pascale Haidar, Dominic Haidar, Raphaël Pettigrew, Chloé Pettigrew; ses frères et sœurs: feu Aurore, feu Antoine, feu Jules, feu Pauline, feu Marius, Thérèse, feu Roger, feu Alain, feu Charlotte, Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. La famille tient à remercier Chantal Roy, accompagnatrice, ainsi que le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph à Lévis pour les soins et leur compassion lors de ces derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec.