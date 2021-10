Explosion des coûts: le tramway, mais pas à n'importe quel prix, selon Marchand

Déplorant le manque d'information sur les coûts du tramway, après la confirmation d'une hausse de 600 millions $, Bruno Marchand promet de «mettre de l'ordre» dans ce dossier, mais ne plongera pas dans un projet coûte que coûte et ne ferme pas la porte à étudier d'autres modes.

• À lire aussi: Les coûts explosent déjà: 600 millions $ de plus pour se payer un tramway

• À lire aussi: L’explosion des coûts du tramway n’inquiète pas Lehouillier

«Je crois au tramway», lance-t-il, en point de presse jeudi, affirmant que dans le transport collectif, on ne peut pas conserver le statu quo. Mais selon lui, le projet ne doit pas se faire à n'importe quel prix. «Pas au prix de la perte de confiance des citoyens, pas au prix de l'absence de transparence. Il n'y a pas juste le prix financier. Il y a l'échéancier et la capacité de livrer un projet. [...] Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on va aller de l'avant coûte que coûte avec ce projet même s'il coûte 5 milliards ou 6 milliards $.»

Le chef de Québec forte et fière réagissait à l'information dévoilée dans Le Journal et confirmée jeudi par le ministre des Transports François Bonnardel, à l'effet que le projet de tramway de Québec connaît une hausse des coûts de 600 millions $ en raison de l’inflation, des imprévus, la hausse des coûts d’acquisitions et le retard causé par la reprise du processus d’approvisionnement.

Autres modes?

M. Marchand affirme que s'il est élu maire, il consultera la population. «On va attendre de voir l'état des lieux. [...] S'il le faut, dépendamment de ce qu'on va découvrir, on est prêts à ouvrir une consultation citoyenne. On verra la forme et les mécanismes qu'on mettra en place, mais c'est pas vrai que ce projet va se décider sans la population.» Il convient que ces consultations engendreront aussi des coûts mais promet de les limiter. «Après ça, comment on fera cette consultation-là? Est-ce qu'on mettra différents modes en opposition? On verra.»

Il reproche à l'administration sortante et à Marie-Josée Savard son «absence de transparence». «La porteuse du dossier a décidé de faire ça en catimini.»

