LACASSE, Émile



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé des suites d'un cancer du cerveau, monsieur Émile Lacasse, époux de dame Lise Bourbonnais, fils de feu Marguerite Langlois et de feu Émile Lacasse. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise, ses enfants: Johanne Lacasse (Philippe-Alexandre Gilbert), François Lacasse (Nancy Karina Delgado Luna); ses petits-enfants: Charles-Philippe, Catherine et Thomas Lacasse-Gilbert; sa sœur: Denise Lacasse (feu Gilles St-Jean); son frère: Jean Lacasse (Nicole Fortin); ses beaux-frères: Jacques Bourbonnais, Claude Bourbonnais (Liliane Grenier); ses neveux et nièces: Éric St-Jean, Maude Tremblay, Guillaume Bourbonnais et Carina Fortin; ses cousines et cousins, ainsi que de nombreux amis d'ici et de la France. Il était particulièrement attaché aux membres de la chorale Azimut (Patro de Charlesbourg), aux amis et à la communauté de Fossambault-sur-le-Lac et à ses anciens collègues de la Commission scolaire de la Capitale où il a œuvré pendant près de 40 ans. La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement, au cimetière Notre-Dame de Belmont, en privé. La famille désire remercier chaleureusement le personnel soignant du C-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui du CLSC La Source Charlesbourg pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Patro de Charlesbourg (418) 626-0161 ou à Moisson Québec (418) 682-5061.