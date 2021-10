CADRIN, Gisèle Bisson



À l'hôpital Chauveau, le 27 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Gisèle Bisson Cadrin, épouse de monsieur Normand Cadrin, fille de feu dame Adrienne Dutil et de feu monsieur Alphonse Bisson. Elle demeurait à Québec. La famille se réunira à la, de 13h à 15h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Carole, Richard (Lise Beaulieu) et Guylaine (Steven Tremblay); ses petits-enfants: Valérie (Sébastien Fortin) et Naomie (Michaël Roy); son arrière-petit-fils Arnaud; ses frères et sœurs: Robert (feu Gisèle Plante), feu Gilles, feu Sauveur, Johanne (Jean-Pierre Daoust), Rosaire (Anna Denis), Gérard (Nancy Bigot), feu Camil (Louise Therrien), Daniel et Michel (Chantal Deschênes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Un sincère remerciement à toute l'équipe des soins palliatifs du centre hospitalier Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.