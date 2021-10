RICHARD, Denise



Partie trop tôt, partie trop jeune, maintenant la plus resplendissante des étoiles qui rayonne dans le ciel. Elle était une femme fière, une maman exceptionnelle, une grand-maman de choix, une arrière-grand-mère avec le cœur le plus pur qui soit. Sa joie de vivre nous faisait rayonner à l'intérieur. Tous ceux qui l'ont connue ne peuvent oublier son rire et sa joie de vivre qui illuminaient nos vies.À son domicile, le 22 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Denise Richard, conjointe de monsieur Claude Destroismaisons dit Picard.où la famille vous accueillera directement à l'église à compter de 9h30.Madame Richard laisse dans le deuil son conjoint monsieur Claude Destroismaisons dit Picard; ses enfants: Patricia (Guy Bolduc), Caroline (Carl Filteau), Marlaine (Martin Giguère), Mélanie (Francis Michaud), Valérie (Laurence White), Chantal et Mélissa (Thomas Thrasher); ses petits-enfants: Dany, Kathy, Alexandre, Sandra, Keven, Sabrina, Jennyfer, Sandy, Elrick, Cendrine, Amanda, Alysson, Mégane, Stéphanie, Éloïse, Félicia, Blake et Reilly; ses arrière-petits-enfants: Zack, Jade et Luna; ses frères et sœurs: André (Diane Rochette), Mariette (Yves Grégoire), Bernard et Christiane (Richard Pelchat); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Destroimaisons dit Picard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a été confiée à la maison