LEMAY, Jean-Claude



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de monsieur Jean-Claude Lemay, décédé à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 8 octobre 2021, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de madame Jacqueline Rouleau Lemay, fils de feu madame Clothilde Demers et de feu monsieur Anaclet Lemay. Il demeurait à Québec.Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudette, Suzanne (Richard Landry), Jean-Jacques; ainsi que ses petits-enfants: Marie-Christine (Hugo Villeneuve) et Marc-Antoine; ses trois arrière-petits-fils: Elliot, Christophe et Logan se souviendront de leur " papi " avec grande affection. Il laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs: Céline (feu Arthur Lafleur) Ghislaine (feu Jean Gagné), Madeleine (feu Noël Auger), Marie-Claire (feu Raynald Lacasse), Micheline (Claude Rouleau) et Pierre (Gaétane Montminy Lemay); ainsi que ses belles-sœurs: Thérèse (feu Lucien Rouleau) et Linda (feu Roger Rouleau). Il est allé rejoindre sa soeur Charlotte (Bernard Plante), son frère Yvon (Rose-Irène Hamel Lemay) ainsi que ses beaux-frères de la famille Rouleau: Égide, Benoît et Marcel. Il sera également regretté par plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres le lundi,à compter de 9h00 etLa mise en niche se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens, le jour même. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour son humanité ainsi que les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).