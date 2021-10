Il faut enseigner l'art du débat

On a beaucoup parlé, ces jours-ci, de la transmission de la culture québécoise. C’est tant mieux.

On a moins parlé de la valorisation annoncée de l’esprit critique, inscrite dans son volet « citoyenneté ».

Cette partie est évidemment essentielle, mais il nous faut bien la définir. Car notre monde est hanté de nouveau par la tentation du fanatisme, au point où de jeunes esprits idéologiquement intoxiqués se donnent désormais le droit de censurer les individus dont ils désapprouvent le propos.

Culture

L’esprit critique ne doit pas se confondre avec cette forme dégradée de relativisme qui doute de tout et qui pousse chacun à prendre la pose du grand sceptique dans le moindre débat.

Mais il doit pousser chacun à célébrer l’idée même du débat, en acceptant d’entendre d’autres arguments que les siens, en cessant de croire qu’il entretient un rapport exclusif avec la vérité.

Même la meilleure des théories ne propose qu’un regard partiel sur le monde, et il est nécessaire d’en entendre d’autres pour prendre conscience de la complexité sociale.

Il faut apprendre l’art du débat.

J’entends par là qu’on doit résister à la tentation de diaboliser son contradicteur, de le maudire, de le bannir de l’espace public, de le lyncher sur les réseaux sociaux, comme s’il était radioactif.

Ce n’est pas toujours facile. Certaines idées nous choquent. Il faut néanmoins chercher à les comprendre, surtout si on veut les réfuter. Il faut aussi éviter de croire que ceux qui y adhèrent le font d’abord comme s’ils étaient animés par les plus basses passions, et qu’il fallait les rééduquer, comme le proposent trop souvent nos woke.

Cela ne veut pas dire qu’il faille nier les conflits au cœur de la société. Certains sont vifs, brûlants. Mais c’est justement pour cela qu’il faut renouer avec l’esprit de la conversation civique.

On discute pour éviter d’en venir aux coups, on débat pour éviter d’en venir aux poings. La démocratie est un muscle qu’on doit entraîner. Il vaut la peine d’ajouter que les Québécois sont historiquement exemplaires en la matière, nos deux référendums en témoignent.

L’esprit critique se cultive au contact de la culture générale. Elle est essen-tielle, même vitale. C’est elle qui permet à chacun d’aller au-delà de son opinion immédiate.

Démocratie

On ne pense pas par soi-même de soi-même, a déjà écrit le philosophe français Alain Finkielkraut. C’est par le détour de l’histoire, de la littérature, de la science politique, et de tant d’autres domaines de la connaissance qu’on se forme véritablement le jugement, et qu’on prend conscience de la diversité irréductible du monde.

De ce point de vue, ce nouveau cours de citoyenneté, s’il veut être vraiment efficace, doit s’accompagner d’une revalorisation en profondeur de la culture générale à l’école.

En ce moment, elle est la grande négligée. On la juge élitiste, dépassée, vieux jeu. Elle est pourtant vitale. Sans elle, la démocratie vire au bavardage et se laisse remuer par des passions aveugles.