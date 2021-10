La Fondation sablon veut aider 10 000 jeunes par année

La Fondation sablon a lancé, jeudi, une vaste campagne de financement dans l’espoir de soutenir 10 000 jeunes par année pendant dix ans.

Pour parvenir à cet ambitieux objectif, la Fondation, qui a amassé 9,4 millions $ dans les dernières années, doit encore trouver 5,6 millions $ pour cumuler 15 millions $ d’ici 2025.

Avec cette somme, la Fondation compte aider financièrement 10 000 enfants par année afin qu’ils puissent avoir accès à des activités sportives qui leur permettront non seulement de bouger, mais aussi de socialiser et de se dépasser.

«Les bienfaits de l'activité physique sont si nombreux sur la santé physique, mentale et sociale des jeunes qu'il nous apparaît essentiel que la société québécoise y investisse davantage. C’est notre devoir de faire en sorte de les outiller, de les guider et de leur offrir les ressources nécessaires à leur bon développement et à leur épanouissement», a expliqué dans un communiqué le président du conseil d’administration de la Fondation sablon et président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau.

La campagne de financement sera coprésidée par Julie Godin, vice-présidente directrice, planification et développement stratégiques chez CGI, Martin-Pierre Roussel, vice-président directeur et co chef financement corporatif à la Banque Nationale, et Serge Savard, ancien défenseur et directeur général du Canadien de Montréal.