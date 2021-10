La longue traversée du désert d’un CPE de Rimouski

Des milliers d'enfants se retrouvent présentement sur la liste d'attente pour obtenir une place en garderie, et ce, même si le gouvernement a confirmé dernièrement plusieurs nouvelles places.

• À lire aussi: 37 000 places «au plus sacrant»

Certains CPE attendent depuis de nombreuses années afin de concrétiser des projets de construction ou d’agrandissement d’installations.

C’est le cas du CPE Les Farfadets de la Pointe à Pointe-au-Père, à Rimouski, qui attend depuis 2013.

Ce centre de la petite enfance s’est vu octroyer en 2013 60 nouvelles places par le gouvernement Marois, mais depuis les changements de gouvernement et les dédales administratifs ont retardé le processus de neuf ans.

Lorsque le Parti libéral du Québec a repris le pouvoir en 2014, le gouvernement a immédiatement changé son fusil d’épaules concernant les CPE.

«Tout à coup, ici, il fallait qu’on finance 50 % des sommes, c’était beaucoup d’argent pour un organisme sans but lucratif», a expliqué jeudi Mireille Lebel, la directrice du CPE Les Farfadets de la Pointe.

Le projet de deuxième phase était alors évalué à 1,6 million $, le CPE aurait donc dû débourser 800 000 $ pour pouvoir débuter les travaux.

De 2014 à 2018, le ministère de la Famille a demandé à plusieurs reprises à la direction du CPE s’ils comptaient débuter le projet ou laisser aller les places.

«Nous, on a fait "Non" chaque fois, on ne les a pas remis», a lancé Mireille Lebel.

Lorsque François Legault a pris le pouvoir en 2018, son gouvernement a aussi eu une vision différente pour développer les places en garderie.

On demandait alors aux installations de changer leurs plans et de mettre de côté la construction de nouveaux bâtiments afin de privilégier la location.

La direction du CPE s'est alors remise au boulot et a trouvé de peine et de misère un entrepreneur qui a accepté de construire le CPE et de leur louer les locaux.

Lorsque les travaux devaient débuter, la pandémie a frappé et tout a été mis sur la glace.

En raison de l’explosion des coûts de construction, le gouvernement change encore d’avis et leur permet de construire eux-mêmes la nouvelle installation.

Après de nouveaux appels d’offres, la construction du CPE a enfin débuté il y a une semaine.

Si tout se passe bien, les nouveaux locaux seront prêts à accueillir une soixantaine d’enfants à la fin de l’été prochain.

On compte 600 enfants sur la liste d’attente pour obtenir une place en CPE dans ce secteur de Rimouski.

Malgré les nombreuses embûches, la directrice du CPE est tout de même optimiste. «Ça ne sera plus comme ça maintenant, il y a quand une belle volonté, je pense que mes collègues vont avoir plus de plaisir que moi», a avoué Mireille Lebel.