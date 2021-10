Le nouveau ministère aurait-il pu prévenir la fuite chez Desjardins?

Annoncé par Éric Caire jeudi, le nouveau ministère de la Cybersécurité et du Numérique aurait pu empêcher la fuite de données chez Desjardins, estime Steve Waterhouse.

«La seule façon que ça aurait pu être évité, ça serait d’imposer au secteur privé des mesures», a affirmé le spécialiste en cybersécurité, en entrevue à LCN.

Or, le projet de loi 64, qui prévoit la création de ce ministère, réclame davantage d’imputabilité aux entreprises détenant des informations personnelles de citoyens.

«La loi 64 est une mesure qui va faire une bonne prévention et qui va aider, dans le futur, à éviter ce genre de situation, parce que les compagnies vont comprendre qu’elles doivent répondre de leurs actes ou de leur inaction», explique Steve Waterhouse.

Ce dernier croit également que le nouveau ministère permettra une restructuration des mécanismes de défense du gouvernement et surtout une intervention plus rapide en cas de cyberattaque.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du travail effectué depuis 2018 par le gouvernement Legault, clame Steve Waterhouse.

«Présentement, on veut ramener toutes les prises de décision concernant la sécurité de l’information en un point central qui sera uniformément appliqué dans le reste des ministères», souligne le spécialiste en cybersécurité.

Néanmoins, Steve Waterhouse rappelle que la lutte aux cybercrimes passe également par les policiers et que ceux-ci doivent avoir de plus en plus de ressources pour mener ce combat.

L’éducation et la sensibilisation doivent également être renforcées en amont, maintient le spécialiste en cybersécurité.

