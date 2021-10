Le parcours d’un immigrant

Quitter son pays pour venir s’installer à Québec est une aventure parsemée d’obstacles et de défis. Avec Voisins, voisines d'ailleurs, le Musée de la civilisation invite le public à se mettre dans la peau d’un immigrant.

Cette exposition, présentée jusqu’au 23 janvier 2022, permet de vivre l’angoisse, le découragement, mais aussi la détermination et le bonheur de bâtir un nouveau chez-soi. Cinq pour cent de la population de la ville de Québec est constituée de gens en provenance de l’étranger.

« Immigrer est un processus qui prend du temps et on a voulu témoigner des différentes étapes, et faire connaître la réalité de l’immigration à Québec », a indiqué Pascale Guéricolas, journaliste, idéatrice et conceptrice de Voisins, voisines d’ailleurs.

Le premier segment de l’exposition se déroule dans une ambiance d’aéroport où le parcours de l’immigrant débute.

Le visiteur passe ensuite à travers la partie bureaucratique avec les nombreux formulaires à remplir et l’examen médical, coûteux, obligatoire.

Une des réalités, pour un immigrant, est de faire reconnaître ses compétences académiques et professionnelles, et d’obtenir un emploi. Des médecins deviennent préposés aux bénéficiaires, des dentistes vendeurs dans une boutique et des cuisiniers gastronomiques travaillent dans des CHSLD.

Neuf voix

« On se retrouve dans la partie de l’exposition où l’on va à la rencontre de l’humain. Des gens que l’on peut croiser partout en ville », a précisé Felippe Martin, qui a travaillé sur ce projet avec Clarissa Rebouças. Les deux cinéastes sont originaires de la Colombie et du Brésil.

Neuf immigrants installés à Québec et dans les environs témoignent de leurs histoires, de leurs souvenirs, de ce qui leur manque et de ce qu’ils sont venus chercher à Québec.

Ils sont originaires du Burundi, du Vietnam, de la France, du Salvador, du Niger, du Maroc, du Brésil et de la Côte d’Ivoire, et un travailleur saisonnier vit sur l’île d’Orléans.

On se retrouve, ensuite, dans les résidences de gens qui ont franchi les étapes et qui enrichissent leur nouveau milieu de vie.

Voisins, voisines d’ailleurs est le deuxième volet du développement d’une exposition permanente sur le Québec, prévue pour 2023. Le premier volet touchait l’univers de l’itinérance