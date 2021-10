Les métavers de Meta (Facebook): le futur sera connecté, virtuel et immersif

«La prochaine plateforme sera encore plus immersive, un internet incarné où vous êtes dans l'expérience, pas seulement en train de la regarder. C'est ce que nous appelons le "métavers", et il touchera tous les produits que nous concevons», écrit Mark Zuckerberg dans sa lettre d’aujourd’hui.

Dans cette ambition de créer des univers virtuels (métavers) réside l’objectif de sortir les services Facebook des téléphones et tablettes d’Apple, de Samsung et de Google, pour ne nommer que ceux-ci, pour les intégrer dans de nouveaux appareils créés et gérés par Facebook, qui n’aura plus à s’inquiéter des interférences tierces – comme celles que représentent les nouveaux critères de confidentialité et de pistage exigés par Apple pour les applications de sa boutique Apple Store.

Aujourd'hui, Facebook voit dans la mise en place de sa propre plateforme d'applications avec Oculus le potentiel de créer une nouvelle diffusion de revenus. Voyez ici la vidéo (1 h 20 min) du PDG sur le site Facebook.

Meta

Oculus: une marque en repositionnement

Les casques d’imagerie virtuelle Oculus serviront aux gens à créer de nouvelles façons d’abolir les distances et à se connecter les uns aux autres et aux (nouveaux) mondes qui les entourent. Grâce à la réalité virtuelle, Facebook veut redéfinir radicalement la façon dont les gens travaillent, jouent et se connectent.

Cela dit, la marque va subir un profond repositionnement. Sur Facebook, le directeur technique Andrew Bosworth a expliqué, après la fin de la présentation principale, que dans le cadre du nouveau changement de marque, la marque Oculus allait être supprimée.

Selon Bosworth, Oculus Store sera désigné comme le Quest Store. Dans son message, celui-ci détaille qu'à partir du début de l'année prochaine, le processus pour renommer l'application Oculus en application Meta et l'Oculus Quest en Meta Quest commencera.

Le directeur précise que la vision originale d’Oculus demeurera et qu’elle continuera à favoriser l’adoption massive de la réalité virtuelle.

La nouvelle vision d’Oculus chez Meta

Comme l'a montré la présentation de Connect 2021, les développeurs innovent avec Passthrough et Insight SDK pour créer des expériences de réalité mixte avec Quest. L'une de ces expériences est Magic Keys, créée par Dominik Hackl. Voici une vidéo qu'il a créée pour démontrer les possibilités de Passthrough et de Magic Keys sur Quest 2.

Projet Cambria

Ce qui nous amène au projet Cambria que Meta nous présente en avant-première comme un casque haut de gamme que la société prévoit lancer l'année prochaine dans le cadre de ses efforts pour rendre la réalité virtuelle et augmentée plus attrayante.

L'appareil est doté de nouveaux capteurs, d'écrans et d'optiques améliorés, ainsi que de capacités de réalité augmentée affinées, a déclaré la société jeudi lors de sa conférence Connect. Les capteurs permettront de créer des avatars plus réalistes, c'est-à-dire la représentation virtuelle des utilisateurs. Et le mode «passthrough», qui permet aux utilisateurs de voir le monde réel à travers les lunettes, sera en couleur et non plus en noir et blanc.

Meta (Facebook)

Le nouveau casque sera positionné en haut de gamme au-dessus du Quest 2 dans la gamme de produits de la société.

Lunettes intelligentes

Les technologies portables, telles que les lunettes intelligentes, deviendront des passerelles vers le métavers, nous permettant d'interagir avec le monde qui nous entoure. Les lunettes intelligentes permettent d'enregistrer du son et de la vidéo d'un seul coup.

Vous passerez d'une expérience à l'autre sur différents appareils: les lunettes de réalité augmentée pour rester présent dans le monde physique, la réalité virtuelle pour s'immerger totalement, et les téléphones et les ordinateurs pour y accéder à partir de plateformes existantes.

Pour Meta, il s’agit d’améliorer le temps que nous passons et interagissons avec les systèmes.

Présentation des lunettes nouvelles Ray-Ban Stories en septembre dernier

Les deux appareils photo 5MP intégrés de Ray-Ban Stories vous permettent de capturer les moments de la vie tels qu'ils se produisent d'un point de vue unique à la première personne. Vous pouvez facilement enregistrer le monde tel que vous le voyez, en prenant des photos et des vidéos jusqu'à 30 secondes à l'aide du bouton de capture ou en mains libres avec les commandes vocales de l'assistant Facebook.

Meta (Facebook)

Les jeux

Les jeux de réalité virtuelle continuent de se développer et pour le géant des réseaux sociaux, ils le seront dans les métavers.

À cet événement Connect 2021, il y a eu des annonces majeures comme une version VR de Grand Theft Auto: San Andreas, et des mises à jour de jeux comme Beat Saber.

Le site Oculus a annoncé que le classique de Rockstar Games, Grand Theft Auto: San Andreas, est en cours de développement pour Quest 2 avec de nouvelles perspectives de Los Santos, de San Fierro et de Las Venturas.

Le jeu Population One

Le monde du travail en réalité virtuelle

Quest for Business, c’est la nouvelle suite de fonctionnalités pour les entreprises. Avec le même casque Quest 2 grand public, vous pourrez vous connecter à votre compte Work, à une connexion réservée aux entreprises qui vous permettra de collaborer avec vos collègues et d'accéder aux applications de productivité de l'Oculus Store, telles que Horizon Workrooms et Gravity Sketch.

Une version bêta de Quest for Business débutera en 2022 et sera lancée entièrement pour toutes les entreprises en 2023.

Voilà un petit tour d’horizon de l’événement Connect 2021. Meta consacrera des sommes pour développer ces métavers et aider les développeurs qui créeront ces mondes virtuels.

