LHJMQ: l’Océanic s’incline en fusillade face aux Huskies

RIMOUSKI | Le 6e tour de la fusillade a été fatal à l’Océanic de Rimouski dans un revers de 3-2 face aux Huskies ce jeudi à Rouyn-Noranda.

• À lire aussi: LHJMQ: l’indiscipline coule le Drakkar face aux Tigres

Jacob Mathieu a raté le filet avant que Jérémie Minville ne batte le gardien de l’Océanic Gabriel Robert entre les jambières. Luka Verreault et Mathis Gauthier ont marqué en tirs de barrage pour l’Océanic, tout comme Mathieu Gagnon et Daniil Bourash chez les Huskies qui complétaient ainsi une belle remontée, eux qui tiraient de l’arrière 2-0 après une période.

L’Océanic frappe rapidement

L’Océanic a frappé à la vitesse de l’éclair lorsque Jérémie Biakabutuka (2e) a battu le gardien des Huskies Samuel Richard avec un tir de la bleue à 47 secondes alors que le cerbère avait la vue obstruée. Cam Thomson a été complice. En milieu d’engagement, Xavier Cormier (5e) s’est emparé du retour de lancer de Charles Côté pour doubler l’avance de l’Océanic. Les Huskies ont profité de deux avantages numériques pour obtenir quelques bonnes chances de marquer, mais Gabriel Robert a été intraitable. Il a bloqué les sept tirs de l’Océanic en première période.

Les Huskies reviennent de l’arrière

Les Huskies ont profité de la suite d’un avantage numérique en début de deuxième pour frapper rapidement. Daniil Bourash a réduit l’écart à un but dès la première minute de jeu. Moins de quatre minutes plus tard, les Huskies ont créé l’égalité par l’entremise de Zachary Cardinal. Le reste de la période a été assez partagée.

L’Océanic a obtenu les meilleures chances en troisième période, mais le gardien Samuel Richard a été solide. Jacob Mathieu a frappé le poteau sur une superbe passe d’Alex Drover dans l’enclave. Le jeu a été assez partagé lors de la prolongation à trois contre trois.

En bref

Alexander Gaudio purgeait le premier de deux matchs de suspension pour une mise en échec à la tête dimanche dernier contre l’Armada. Maxim Coursol est blessé pour encore quelques semaines. Frédéric Brunet n’était pas en mesure de revenir au jeu tandis que le défenseur Simon Maltais a cédé sa place à Charles Côté. Alexandre Blais a été rappelé du midget AAA et il disputait son premier match en carrière dans la LHJMQ. Il a évolué sur le 3e trio avec Soucy et St-Denis. Il avait connu un très bon camp d’entraînement. L’Océanic affrontera les Foreurs vendredi et samedi à Val-d’Or.

À voir aussi