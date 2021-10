Nova Bus dévoile son nouvel autobus électrique

L’entreprise québécoise Nova Bus a dévoilé, mercredi, un nouvel autobus 100 % électrique avec une plus grande autonomie, à l’occasion de la conférence du «New York Public Association en Albany».

Baptisé LFSe+, le nouvel autobus de la filiale du groupe Volvo présente deux méthodes de recharges avec des technologies propres et durables.

Le nouveau véhicule de Nova Bus intègre des composants de puissance de nouvelle génération et un moteur d’entrainement électrique qui n’émet pas de gaz à effet de serre.

Fabriqué à l’usine de Plattsburgh, le LFSe+, alimenté avec des batteries d’une capacité pouvant s’élever à 564 KWh, sera bientôt en circulation dans les villes de l’État de New York.

«Nous franchissons une nouvelle étape importante dans l'évolution du transport électrique, et je ne pourrais être plus fier d'en faire partie. Tous nos autobus utilisent la plate-forme LFS et sont construits avec l'expertise et le savoir-faire de nos collègues», a indiqué par communiqué Martin Larose, président de Nova Bus.

Le FLSe+ s’ajoute au premier modèle d’autobus électrique, en l’occurrence le LFSe, doté lui aussi d’une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 450 km.