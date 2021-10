Places en CHSLD: la Protectrice du citoyen expose une pratique «dénuée d’humanité»

Des aînés sont forcés de déménager en 24 à 48 h en CHSLD ou en ressource intermédiaire après avoir poireauté pendant des années sur une liste d’attente, une pratique «dénuée d’humanité» et dénoncée par la Protectrice du citoyen.

Dans un rapport spécial publié jeudi, Marie Rinfret expose les difficultés auxquelles les personnes âgées et leurs proches sont confrontés durant leurs démarches pour avoir une place en hébergement permanent.

Elle y écorche le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) avec des exemples qui montrent la lourdeur et le manque de sensibilité du système au moment où «se joue une étape de vie cruciale» pour certains aînés.

«Nous n’avons eu que quelques heures pour décider de placer notre mère, car le centre hospitalier voulait son lit pour d’autres patients, raconte un témoin anonyme interrogé. Une fois arrivés au CHSLD, nous avons constaté que la chambre n’était pas tout à fait prête: il y restait encore des vêtements de la personne qui occupait cette chambre jusqu’à tout récemment.»

«Manque d’uniformité»

Au 31 mars 2020, quelque 10 404 personnes étaient toujours en attente d'une place d'hébergement permanente et ignoraient leur rang sur la liste d'attente.

Selon la Protectrice du citoyen, ce genre de pratique «manque de considération» et constitue une forme de «déni de droit».

«Même à un âge moins avancé, personne n’aspire à devoir déménager dans de telles conditions. Cela est d’autant plus vrai au moment de quitter définitivement son domicile pour un milieu de vie substitut à plus de 80 ans», écrit-elle.

Dans son rapport, Marie Rinfret expose également le «manque d’uniformité» des pratiques dans l’attribution des places en hébergement permanent à l’échelle du Québec.

Une enquête de longue haleine

Elle y fait 14 recommandations pour améliorer le système, dont offrir la possibilité de visiter les lieux d’hébergement potentiels.

Elle suggère également que le MSSS se dote «d’un système unique, uniforme et cohérent de gestion des données concernant l’accès public à l’hébergement».

Dans le contexte où Québec s’apprête à inaugurer des «Maisons des aînés» un peu partout dans la province, le moment est venu de se demander: «qui aura accès à ces nouvelles ressources d’hébergement, dans quel délai, et à quelles conditions?» dit Marie Rinfret.

Son enquête se base sur l’analyse des plaintes et des signalements concernant l’accès à l’hébergement qu’elle a reçus du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, l’analyse des mécanismes d’accès des 22 CISSS et CIUSSS et un appel à témoignages auprès de personnes âgées hébergées et de leur famille auquel 394 personnes ont répondu.

