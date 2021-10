Réseau de la santé: 211 infirmières supplémentaires en renforts

Plus de 200 infirmières supplémentaires ont répondu à l’appel du gouvernement du Québec, lancé la semaine dernière, pour aller porter main forte dans le réseau de la santé.

Au total, en un mois, plus de 747 personnes (+ 211) ont été engagées par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. De ce nombre, 93 étaient des personnes retraitées, et 654 nouvelles ressources proviennent de la main-d'œuvre indépendante.

À cela s'ajoutent 1976 personnes qui travaillaient à temps partiel et sont passées à temps complet.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a également indiqué que des discussions étaient en cours avec près de 3262 candidats potentiels.

Rappelons que le 23 septembre dernier, le gouvernement annonçait avoir besoin de 4300 infirmières et infirmiers dans le réseau de la santé pour gonfler les effectifs amochés par la pandémie.