Roberge opposé à l’interdiction des costumes de Squid Game dans les écoles

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, déplore la décision de certaines directions d’école, d’interdire tout costume inspiré de la série Squid Game dans leur établissement pour l’Halloween, une directive qu’il associe à «la culture un peu extrême du bannissement».

«Je ne suis pas un partisan de l’interdiction de costumes d’Halloween pour les enfants, a-t-il tranché aujourd'hui dans les corridors de l’Assemblée nationale.

«Je me souviens, quand j’enseignais au primaire, il y a des enfants qui se déguisaient en Freddy et Jason, et ce n’était pas tout à fait des enfants de chœur, ces personnages-là. C’était des personnages de films d’horreur, mais les enfants revêtaient ces costumes pour s’amuser, se faire des peurs», a-t-il ensuite relaté.

Il associe cette interdiction à «la culture un peu extrême du bannissement, des bons sentiments» qui, selon lui, «va un peu loin en ce moment».

Être bienveillants

Rappelons que Jean-François Roberge a récemment signé avec son homologue français une lettre ouverte intitulée «L’école pour la liberté, contre l’obscurantisme», dans laquelle ils s’opposent à ce qu’ils qualifient de «dérives liées à la culture de l’annulation».

S’il appartient aux parents «d’être bienveillants, d’encadrer leurs jeunes et de ne pas les exposer à n’importe quoi», le ministre plaide toutefois qu’il faut «laisser les enfants être des enfants».

Devant la popularité grandissante de la série télévisée Le jeu du calmar, ou Squid Game en anglais, des directions d'école interdisent tout costume inspiré de cette série violente lors des activités d’Halloween qui se dérouleront dans leur établissement au cours des prochains jours, a rapporté aujourd'hui Le Journal de Québec.

Une décision qu'appuie Caroline Fitzpatrick, professeure à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Mme Fitzpatrick encourage les parents qui autorisent leur enfant à visionner cette série sud-coréenne classée 18 ans et plus à avoir avec eux «une discussion ouverte et sensible sur la violence» qui y est omniprésente.

