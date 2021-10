Scandale des Blackhawks: un rappel de la LNH à ses 32 équipes

La Ligue nationale de hockey (LNH) a utilisé le scandale d’agression sexuelle qui éclabousse présentement l’organisation des Blackhawks de Chicago pour rappeler aux 32 équipes de son circuit l’importance d’offrir un environnement de travail sain et sécuritaire à ses employés.

Selon Sportsnet, le commissaire Gary Bettman a envoyé un mémo aux formations intitulé : «Favoriser une culture saine et inclusive».

«L’engagement de la Ligue nationale de hockey afin de promouvoir une culture sécuritaire, inclusive et libre de toutes formes d’agression, d’intimidation ou d’agissements non éthiques est d’une importance vitale», peut-on lire dans le mémo sur lequel a mis la main le média canadien.

«Chaque jour, chacun d’entre nous représente le logo de la LNH. Peu importe si nos fonctions nous amènent à travailler directement dans le vestiaire, sur la glace, dans un bureau ou ailleurs, c’est la réalité. Collectivement, nous sommes tous responsables du succès de notre sport et de notre entreprise et ça commence avec cet engagement fondamental à l’inclusion, la sécurité et le respect de tous.»

À la lumière des résultats d’une enquête indépendante, dévoilés mardi, les Blackhawks et le circuit Bettman ont été mis sous les feux des projecteurs, pour des allégations d’agression sexuelle faites par l’ancien joueur Kyle Beach à l’endroit de l’entraîneur-adjoint de l’époque (2010) Brad Aldrich.

En mai 2010, plusieurs membres de la direction de la formation de l’Illinois avait tenu une réunion pour discuter des allégations à l’époque, mais aucune sanction n’avait été imposée. Les Blackhawks avaient d’ailleurs gagné la coupe Stanley cette année-là.

Dans sa lettre aux équipes, la LNH indique que les agressions sexuelles ne sont pas les seules situations problématiques qui peuvent être dénoncées, en spécifiant que les actes ou les propos qui dégradent quelqu’un en raison de sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle et plusieurs autres facteurs peuvent aussi être dénoncés.

Une ligne téléphonique a d’ailleurs été mise à la disposition des membres de chaque organisation afin de dénoncer une situation.

«Le bien-être des employés, des amateurs, des joueurs et de nos partenaires est notre priorité.»

À voir aussi