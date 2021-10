Sondage Léger-Le Journal: Marchand heureux, mais il garde son plan de match

Bruno Marchand se réjouit des résultats du sondage qui le placent en forte remontée dans la course à la mairie, mais il refuse de tenir les choses pour acquises.

«On garde notre plan de match», a affirmé ce matin le chef de Québec forte et fière. Le sondage Léger-Le Journal lui donne une hausse de neuf points de pourcentage dans les intentions de vote depuis juin, de 13% à 22%.

«Je suis très heureux des résultats, mais l'élection, c'est le 7 novembre, et il n'y a rien de gagné. On ne prend rien pour acquis. Cependant, ça confirme ce qu'on sent sur le terrain.»

«On va travailler à mériter la confiance des citoyens. Alors, ça ne se fait pas en milieu de troisième période, ça se fait jusqu'au 7 novembre.»

À seulement 10 jours du vote, il ne croit pas que sa remontée survient trop tard. «Les vents sont bons, la distance n'est vraiment pas grande.» Il sait qu'il pourrait devenir la cible des attaques. «On verra la stratégie des autres. Les autres aussi ont des choses à défendre. M. Gosselin a un métro à défendre et à crédibiliser. Des informations qui ne tiennent pas la route. Et Mme Savard a à défendre un projet pour lequel on n'est pas capable d'avoir l'ensemble des données.»

Savard garde le cap

De son côté, la candidate Marie-Josée Savard est demeurée prudente dans ses commentaires. Même si elle est toujours meneuse de la course, avec 31 %, elle n’a pas su bénéficier de la baisse importante du nombre d’indécis, contrairement à son rival de Québec forte et fière.

«Je n’ai jamais commenté, depuis le début, les sondages. Je ne me mettrai pas à les commenter maintenant. Je vous dirais que je suis très fière de mon équipe, très fière du travail qui est fait et on va continuer à travailler. Je l’ai déjà dit, le bon sondage, c’est celui du 7 novembre, alors on va continuer», a réagi Mme Savard jeudi matin.

Bonne dernière dans le sondage, Jackie Smith, de Transition Québec, continue néanmoins de croire que son parti va «surprendre», elle qui obtient 4% des intentions de vote, comparativement à 2 % au début de l’été. «Plus les gens nous connaissent, plus ils nous aiment. Chaque fois qu’il y a un sondage, on double nos chiffres», lance-t-elle.

— Avec la collaboration de Dominique Lelièvre

