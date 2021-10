Trafic de stupéfiants: deux hommes arrêtés à Rimouski

Deux individus ont été appréhendés par la Sûreté du Québec à Rimouski, mercredi matin, à la suite d’une perquisition en matière de stupéfiants.

Les policiers de la SQ, assistés des enquêteurs et d’un maître-chien, ont donc perquisitionné une résidence de la rue Saint-Joseph Est et une seconde sur l’avenue de la Cathédrale.

Sur place, ils ont saisi environ 115 grammes de cocaïne, 2000 comprimés de méthamphétamines et près de 3000$ en argent canadien.

La SQ a également mis la main sur du matériel servant au trafic de stupéfiants, des téléphones cellulaires et une arbalète.

Deux hommes, l’un de 52 ans et l’autre de 41 ans, ont ensuite été arrêtés par le corps de police provincial. Après comparution, le premier est demeuré détenu et le second a été libéré sous condition.

« L’enquête tend à démontrer que les deux hommes seraient interreliés, ils devront répondre à des accusations relatives au trafic et à la possession de stupéfiants », explique le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ.

À VOIR AUSSI...