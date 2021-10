Tramway: Bonnardel «surpris» par l’ampleur des dépassements de coûts

Celui ou celle qui succédera au maire Labeaume devra réduire au maximum l’augmentation de la facture du projet de tramway, prévient le ministre François Bonnardel, qui est «surpris» par l’ampleur des dépassements de coûts.

Tel que révélé par Le Journal, jeudi matin, la somme requise pour réaliser le projet de tramway a récemment bondi de 600 millions $, a confirmé le ministre des Transports, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

«Je ne suis pas content. [...] Bien sûr que je suis préoccupé. [...] C’est énorme», a réagi M. Bonnardel.

C’est après une rencontre entre le bureau de projet de la Ville de Québec et le sous-ministre aux Transports que M. Bonnardel a été informé d’une «augmentation des coûts quand même assez importante», causée entre autres par l’inflation.

«J’ai été surpris», a raconté le ministre, qui entend faire le point rapidement avec le prochain maire ou la prochaine mairesse.

«Dans les prochaines semaines, on va s’assoir avec la nouvelle administration, on va comprendre de quelle façon ils ont pu arriver aujourd’hui à une explosion de coûts, a signalé M. Bonnardel. [...] Je m’attends à ce qu’on soit capable de réduire l’augmentation de ces coûts le plus possible.»

À parts égales

Le ministre a également confirmé qu’avec la nouvelle entente conclue avec le maire Labeaume au printemps dernier, les dépassements de coûts ne sont plus à la charge de la seule Ville de Québec, mais partagés à parts égales entre les trois paliers de gouvernement.

M. Bonnardel a expliqué que pour l’instant, la Ville de Québec ne lui a pas encore demandé de ressortir le chéquier. Mais à défaut d’un nouvel effort de rationalisation des coûts, on comprend que chaque partenaire devra une fois de plus délier les cordons de la bourse.

«Avant de vous dire qu’il y aura une somme additionnelle qui sera déboursée, je veux bien comprendre où la ville s’en va», a dit le ministre.

Quoi qu’il advienne, le gouvernement Legault n’a pas l’intention de reculer sur la concrétisation du projet de tramway, qui est dans les cartons depuis des années.

«C’est un projet qui est important, a réitéré M. Bonnardel. [...] La colonne vertébrale du REC, c’est le tramway. Je l’ai mentionné maintes et maintes fois.»

