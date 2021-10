Une acquisition stratégique pour CAE aux États-Unis

CAE va acquérir la division AirCentre de l’entreprise texane Sabre spécialisée dans les opérations aériennes à la suite de la signature d’un accord annoncé jeudi.

AirCentre propose des solutions d’optimisation et de gestion des vols et des équipages qui vont aider l’entreprise montréalaise à mieux se positionner dans ce segment.

Selon ce que les deux entreprises ont révélé, l’accord atteint 392,5 millions $ US et la transaction devrait être achevée au premier trimestre de 2022.

Les revenus d’AirCentre ont atteint 150 millions $ US en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

«La division AirCentre de Sabre est très appréciée par plusieurs des plus importants transporteurs du monde, qui sont quasiment tous des clients de CAE actuellement. Cette acquisition élargira considérablement les capacités de CAE auprès d'un nombre important de compagnies aériennes et nous permettra d'atteindre notre objectif qui consiste à aider nos clients dans le domaine de l'aviation civile à exercer leurs activités avec les niveaux les plus élevés d'efficacité et de précision», a indiqué le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent.

«Nous nous engageons à investir et à innover dans les solutions numériques de gestion des vols et des équipages, un domaine en expansion pour notre entreprise, a-t-il poursuivi. L'acquisition élargira également l'éventail des compétences de CAE avec l'ajout de 500 employés hautement qualifiés, dont la majorité possède une expertise en développement de logiciels et en solutions numériques. Nous sommes heureux d'accueillir les employés d'AirCentre partout dans le monde et nous sommes ravis de travailler avec nos nouveaux collègues pour accélérer l'innovation des produits d'AirCentre ainsi que la transformation numérique et technologique en cours à CAE.»

