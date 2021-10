Une ado de 15 ans portée disparue à Rouyn-Noranda

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de Rouyn-Noranda portée disparue depuis le 25 octobre.

Amélia Trapper Wabanonik a été vue pour la dernière fois le 25 octobre sur le boulevard Forest à Val-D’Or. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune fille mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 54 kg (120 lb). Elle a les cheveux longs bruns avec des mèches plus pâles et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir, un gilet en coton ouaté gris, un pantalon noir et des souliers noirs.

Toute personne qui aurait des informations permettant de la retrouver peut communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.