Vaccination au travail: la Hongrie durcit ses restrictions anti-Covid

BUDAPEST, Hongrie | Le gouvernement hongrois a ouvert la voie jeudi à la vaccination obligatoire des salariés et des fonctionnaires, alors que le nombre de contaminations à la COVID-19 atteint des niveaux inédits depuis le printemps.

« Les entreprises peuvent désormais exiger la vaccination du personnel », a annoncé lors d’une conférence de presse Gergely Gulyas, chef de cabinet du premier ministre souverainiste Viktor Orban.

Les réfractaires « devront être placés en congé sans solde et pourront être licenciés au bout d’un an » et « le gouvernement, en tant qu’employeur », va lui-même donner l’exemple, a-t-il précisé, invitant les autorités locales à faire de même.

Par ailleurs, le port du masque redeviendra « obligatoire dans les transports en commun à partir du 1er novembre ».

La Hongrie avait mis fin le 21 mai à la plupart des restrictions sanitaires, jugeant le niveau de vaccination suffisant dans ce pays de 9,8 millions d’habitants.

À l’époque, la Hongrie affichait un des taux les plus élevés de l’Union européenne, grâce aux recours aux vaccins russe Spoutnik et chinois Sinopharm outre ceux approuvés par le régulateur européen.

Mais la campagne a ensuite stagné et seulement 60 % de la population est complètement vaccinée, en deçà de la moyenne de l’UE (66,4 %), selon la base de données de l’AFP.

Plus d’un million de personnes ont déjà reçu une dose de rappel.

Si la situation n’est pas aussi dramatique que dans la Roumanie voisine où les hôpitaux sont submergés, elle s’est nettement dégradée ces derniers jours: 4039 nouveaux cas et 45 décès ont ainsi été recensés jeudi.

La Hongrie figure parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus avec plus de 30 000 morts depuis le début de la pandémie, soit l’un des bilans les plus meurtriers au sein de l’UE.

